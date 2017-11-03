Рижская дума не будет спешить с выполнением рекомендаций по реорганизации школьной сети в столице, которые разработали привлеченные Министерством образования и науки эксперты, сказал в передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ вице-мэр Риги Андрис Америкс.

Он отметил, что предложения, безусловно, будут проанализированы, однако столичное самоуправление "не пионер, который без вопросов встает по стойке "смирно" и бросается выполнять поручение".

Вице-мэр подчеркнул, что в некоторых районах столицы эксперты предлагают закрыть единственную школу. "Мы сознательно стараемся эти школы сохранить, доплачивая за их содержание, потому что хотим обеспечить максимальную доступность школ для детей", — сказал Америкс.

"Математически можно подсчитать что угодно, но реалии жизни иные", — прокомментировал исследование экспертов вице-мэр.

Америкс также пообещал, что в бюджете следующего года для школ будут предусмотрены дополнительные средства для обеспечения бесплатного питания школьников вплоть до 12-го класса.