Мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") в своем профиле на Facebook подтвердил, что в столице начнется строительство 4-го этапа Южного моста, который соединит нынешний мост с Виенибас гатве. По словам градоначальника, работы стартуют или или во второй половине 2018-го года, или в первой половине 2019-го

"Строительство будет состоять из двух частей — сначала Я.Чаксте гатве от улицы Валдекю до улицы Зиепниеккалнса, потом от Виенибас гатве до улицы Валдекю", — пояснил Ушаков.

В этом месяце газета Dienas bizness уже сообщала, что Рижская дума решила перенаправить 46 миллионов евро, которые предусмотрены в Фонде выравнивания на начальный этап постройки Рижского Северного корридора, на финансирование 4-го этапа проекта Южного моста.

Согласно задумке самоуправления, на полученные деньги будет продолжена прокладка ул. Яниса Чаксте — от ул. Зиепниеккална до Виенибас гатве. Делается это для того, чтобы разгрузить небольшие улочки и мосты Риги от едущих в направлении Елгавы транспортных средств.

Также часть этих денег может быть использвана для перестройки окрестностей моста через Булльупе и ул. Даугавгривас.