"Строительство будет состоять из двух частей — сначала Я.Чаксте гатве от улицы Валдекю до улицы Зиепниеккалнса, потом от Виенибас гатве до улицы Валдекю", — пояснил Ушаков.
В этом месяце газета Dienas bizness уже сообщала, что Рижская дума решила перенаправить 46 миллионов евро, которые предусмотрены в Фонде выравнивания на начальный этап постройки Рижского Северного корридора, на финансирование 4-го этапа проекта Южного моста.
Согласно задумке самоуправления, на полученные деньги будет продолжена прокладка ул. Яниса Чаксте — от ул. Зиепниеккална до Виенибас гатве. Делается это для того, чтобы разгрузить небольшие улочки и мосты Риги от едущих в направлении Елгавы транспортных средств.
Также часть этих денег может быть использвана для перестройки окрестностей моста через Булльупе и ул. Даугавгривас.