Комитет Рижской думы по вопросам Безопасности, порядка и коррупции принял решение отказать одному частному лицу, который в своем заявлении требовал выплатить ему компенсацию в размере 3000 евро. В такую сумму мужчина оценил моральный ущерб в связи со своим задержанием и оформлением административного протокола за проезд без билета в рижском общественном транспорте.

В конце декабря прошлого года Рижское самоуправление получило заявление по поводу возмещения морального ущерба. Податель заявления указывал, что его задержание выполнял муниципальный полицейский, который превысил границы своих полномочий, поскольку мужчина не нарушал общественный порядок и не совершал каких-либо противозаконных нарушений, за что в законе предусмотрена административная ответственность. Таким образом, по мнению заявителя, нет состава административной провинности и не было основания для его административного задержания.

По мнению безбилетника, поступок должностных лиц полиции рижского самоуправления (RPP), задержавших его на три часа, следует расценивать как фактически неправосудный поступок. Поэтому, по его мнению, ему полагалась компенсация в размере 3000 евро.

Рассматривая заявление "зайца" по поводу возмещения морального ущерба, в комиссии Рижской думы констатировали, что в августе прошлого года полиция пришла на помощь работникам SIA Rīgas satiksme, когда на улице Маскавас 418 какой-то мужчина отказывался платить за проезд в общественном транспорте и не желал предъявлять документы удостоверения личности.

Работники RPP задержали безбилетника и доставили его в участок. По базе данных выяснилось, что у мужчины пропало правовое основание декларации местожительства. В результате были оформлены административные протоколы за "неповиновение работникам полиции" и за "не декларирование местожительства". В прошлом году это дело разбиралось в Латгальском суде Рижского предместья.

Чиновники Рижской думы, изучив документы и нормативные акты, решили не удовлетворять заявление мужчины, посчитав, что в данном случае податель проигнорировал требования работников полиции и хотел уйти прочь. Поэтому полицейские задержали безбилетника и доставили его в участок для выяснения личности. Впоследствии были оформлены протоколы, и в одном из них, правда, признали, что полицейский допустил процессуальную ошибку.

Как объясняют в думе, в законе о компенсации ущерба сказано, что в случае констатирования любого оскорбления прав личности, полагается вознаграждение. Однако надо учитывать, что конкретный пункт закона взаимосвязан с другими положениями, а это предусматривает возмещение ущерба только за существенное оскорбление прав. В судебной практике закреплено, что ни протокол административного нарушения, ни начало делопроизводства по факту административного нарушения в данном случае не нарушают права мужчины и его правовые интересы. Поэтому и нет предпосылок для вознаграждения.

В комитете думы убеждены, что "если податель заявления не отказался бы сразу назвать свои персональные данные, то его задержания и не было бы". Чиновники пришли к выводу, что мужчина вел себя провокационно и, таким образом, косвенно способствовал выполнению дальнейших действий, направленных против него.