Рижская дума не возражает, если имеющее право первой руки государство выкупит Большое кладбище, и даже призывает не затягивать с этим, сказал агентству LETA директор Департамента имущества Рижской думы (РД) Олег Буров (ЧСР).

По его словам, 17 февраля РД передала касающиеся продажи кладбища документы Госинспекции по охране памятников культуры (ГИОПК), и государство в течение 60 дней должно принять решение об использовании права первой руки. "Считаю, что государству нужно как можно быстрее принять решение", — сказал Буров.

Он пояснил, что Латвийская евангелическо-лютеранская церковь не может ухаживать за Большим кладбищем, а у РД еще нет права что-то делать на этой территории. Буров добавил, что Рижская дума была готова взять на себя полную ответственность за кладбище и подписать акт его передачи еще 28 февраля.

Два дня назад Министерство культуры получило от ГИОПК просьбу направить на рассмотрение в Кабинете министров проект распоряжения об использовании государством права первой руки на покупку садово-паркового архитектурного ансамбля "Большое кладбище". В своей просьбе ГИОПК указывает, что не располагает средствами для выкупа Большого кладбища. Минкультуры направило запрос Министерству финансов для оценки.

В конце прошлого года Кабинет министров подготовил предложения к поправкам к закону о сохранении и охране исторического центра Риги, согласно которым в историческом центре Риги и его защитной зоне не допускаются никакие проекты транспортной и инженерной инфраструктуры, в результате которых необратимо теряется культурно-историческая ценность и территория парков, садов и кладбищ. Также законопроект гласит, что нельзя менять функции конкретных территорий, если это не соответствует целям сохранения культурно-исторических ценностей.

В рамках имеющегося финансирования в бюджете 2017 года Минкультуры предусмотрело на эти цели 100 000 евро.