Рижская стройуправа отвергает упреки Ассоциации девелоперов в необоснованном закрытии внутридворовых парковок, подчеркивая, что закрыла парковки, эксплуатируемые неправомерно или занимающиеся недобросовестным бизнесом.

Ранее председатель правления Ассоциации девелоперов Гунтарс Гринвалдс заявил, что в последнее время Рижская стройуправа запретила эксплуатировать свыше 100 внутридворовых парковок, преимущественно в центре Риги или недалеко от центра, выдвинув их владельцам абсурдные требования.

В свою очередь представитель Рижской стройуправы Илзе Жука сказала агентству LETA, что все закрытые в последнее время 12 автостоянок эксплуатировались незаконно, документация не была согласована со Стройуправой. И ни одна их них не располагалась во внутреннем дворе, все они были платные, вели недобросовестную коммерческую деятельность, создавая нечестную конкуренцию.

Жука указала, что честные владельцы стоянок вложили в их создание и время, и деньги, чтобы они отвечали всем требованиям, а другие нередко не обеспечивали даже твердого покрытия парковки, не говоря о соблюдении дистанции от жилых зданий и газонов. Она также подчеркнула, что всем владельцам автостоянок было дано время на то, чтобы исправить недочеты, и если он не реагировали, то парковки закрывали.

В Стройуправе также отметили, что ее специалисты готовы индивидуально разъяснить Гринвалдсу требования нормативных актов для автостоянок, чтобы он направил свою энергию в верное русло.