Руководство Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) договорилось с правлением профсоюзной организации Рижского регионального центра СНМП об отсрочке акции протеста до принятия пакета законов о налоговой реформе, сообщила директор СНМП Сармите Виллере.

Она пояснила, что с правлением профсоюза достигнута договоренность об отсрочке любых акций протеста до голосования Сейма по налоговой реформе финансировании отрасли здравоохранения.

В профсоюзе эту информацию подтвердили, уточнив, что также откликнулись на призыв премьер-министра пойти навстречу обществу и не парализовывать работу медиков.

Как сообщалось, 29 июня профсоюзная организация Рижского регионального центра СНМП заявила, что в знак солидарности с объявившими забастовку семейными врачами готова с 1 августа тоже начать акцию протеста,

потому что Министерство здравоохранения не проявило интереса начать с ней конструктивные переговоры, а также не сочло нужным отвечать на письма.

С 1 августа медики Рижского регионального центра Службы неотложной медицинской помощи собирались перейти на работу на полставки, то есть до 80 часов в месяц, сказал представитель профсоюза Рафаэль Чиекурс.

Забастовка семейных врачей началась 3 июля, в ней участвуют более 600 врачей.