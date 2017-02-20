16 февраля 2017 года вступили в силу поправки к обязательным правилам Рижской думы о регистрации приема детей в первые классы школ. Для детей, достигших возраста 7 лет, введен приоритет перед шестилетними, а родители теперь смогут получить письмо с подтверждением от школы по электронной почте.

В приоритетном порядке в список претендентов включаются дети, которым в календарный год, когда они должны пойти в школу, исполняется семь лет. И только потом, если есть свободные места, в список включаются дети, чьи родители хотят, чтобы они пошли в школу раньше — с шести лет, сообщает пресс-служба РД.

Школы в процессе комплектации 1-х классов на следующих учебный год, создают список претендентов-первоклассников, которые до 15 мая зарегистрированы на прием в школу. С 15 мая школы рассылают родителям письма, в которых сообщают, включен ли ребенок в список претендентов для приема в 1-й класс. Чтобы обмен информацией между школой и родителями был более оперативным, письмо из школы родители могут получить в электронном виде, подписанное электронной подписью, либо заказным письмом по почте, как это было до сих пор. Если родители хотят получить письмо в электронном виде, они должны сообщить школе адрес своей электронной почты, в противном случае письмо будет отправлено почтой.

Поскольку в Риге реализуется план оптимизации школ, обеспечивая реализацию школьных учебных программ в нескольких зданиях, изменения произошли и в учебных учреждениях в пределах микрорайонов. Информация о микрорайонах рижских школ размещена на сайте www.e-skola.lv в разделе "Каталог учреждений" ("Iestāžu katalogs").