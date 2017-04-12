Также в рамках проекта начата перестройка территории Центрального рынка, отметил Балодис.
Транспортный узел в Торнякалнсе разместится на пустующей сейчас территории между Виенибас гатве и железнодорожной линией. Необходимые для его постройки 7 млн. евро будут получены из Фонда выравнивания.
Региональный автовокзал площадью до 12 000 квадратных метров сможет обслуживать до 180 маршрутов в день. Также в рамках проекта будут построены многофункциональное здание для обслуживания пассажиров и коммерческой деятельности и автостоянка площадью 13 500 квадратных метров на 500 транспортных средств.