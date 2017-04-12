На время постройки железнодорожной магистрали Rail Baltica центральный автовокзал в Риге будет перенесен в созданный в Торнякалнсе транспортный узел. После того, как автовокзал вернется на привычное место, узел в Торнякалнсе будет использоваться для региональных автобусных рейсов. Об этом сообщает LETA со ссылкой на заявление главы Департамента городского развития Рижской думы Дзинтарса Балодиса.

Также в рамках проекта начата перестройка территории Центрального рынка, отметил Балодис.

Транспортный узел в Торнякалнсе разместится на пустующей сейчас территории между Виенибас гатве и железнодорожной линией. Необходимые для его постройки 7 млн. евро будут получены из Фонда выравнивания.

Региональный автовокзал площадью до 12 000 квадратных метров сможет обслуживать до 180 маршрутов в день. Также в рамках проекта будут построены многофункциональное здание для обслуживания пассажиров и коммерческой деятельности и автостоянка площадью 13 500 квадратных метров на 500 транспортных средств.