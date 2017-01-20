В связи с началом в Латвии эпидемии гриппа и ростом числа других инфекций верхних дыхательных путей в Риге с 23 января Рижский роддом вводит ограничения для посетитетелей. Одновременно в роддоме сможет находиться лишь один посетитель, причем без симптомов болезни, сообщает LETA.

Детям в возрасте до 12 лет, если они не являются пациентами, посещения запрещены.

В Латвии официально объявлено о начале эпидемии гриппа. С таким заявлением выступил Центр профилактики и контроля за заболеваниями (SPKC). На прошлой неделе (9-15 января) заболеваемость гриппом достигла "красной" отметки — 100 случаев заболевания на 100 000 жителей.

Во время эпидемии больным гриппом пациентам платить за вызов врача на дом нужно только 2,85 евро. Это распространяется на всех семейных и дежурных врачей, работающих по договору с государством.

Подавая заявку на домашний визит, нужно детально описать жалобы и симптомы и рассказать о недавних схожих случаях в семье. Если же пришедший по вызову врач констатирует, что у пациента не грипп, а другая инфекция дыхательных путей, то платить нужно будет все равно только 2,85 евро. Заявки на визит принимаются до 15.00.