Отреставрировать планируется также памятники Карлису Улманису, Райнису, Автотанковому полку, павильон Кергалвиса в парке Кронвалда и скульптуру "Народная песня".
Также намечена реконструкция террасы памятника Райнису, территории памятника солдатам 6-го Рижского полка. На памятнике Свободы и еще 100 памятниках будет установлена подсветка, на 100 памятниках установлены информационные таблички.
На Братском кладбище планируется реконструкция центральных ворот и чистка табличек, а в 2018 году — реставрация алтаря вечного огня и другие работы.
Уход за памятниками и реставрация предусмотрены также на территории Большого кладбища.