Рижское агентство памятников до 2019 года планирует отреставрировать памятник Свободы, триумфальную арку "Александровские ворота", памятник столетия Праздников песни и памятник 1905 года в Гризинькалнсе. План работы агентства на 2017-2019 годы сегодня был рассмотрен Рижской думой.

Отреставрировать планируется также памятники Карлису Улманису, Райнису, Автотанковому полку, павильон Кергалвиса в парке Кронвалда и скульптуру "Народная песня".

Также намечена реконструкция террасы памятника Райнису, территории памятника солдатам 6-го Рижского полка. На памятнике Свободы и еще 100 памятниках будет установлена подсветка, на 100 памятниках установлены информационные таблички.

На Братском кладбище планируется реконструкция центральных ворот и чистка табличек, а в 2018 году — реставрация алтаря вечного огня и другие работы.

Уход за памятниками и реставрация предусмотрены также на территории Большого кладбища.