Государственная служба качества образования оштрафовала рижскую Даугавгривскую среднюю школу за то, что в ходе экзамена по математике учителя давали пояснения ученикам на русском языке. Факт нарушения выявил присутствововавший на экзамене инспектор службы.

Согласно нормативным актам, экзамены в Латвии должны проходить на латышском языке.

В этом году Центр государственного языка составил протокол на директора Лиепайской 12-й средней школы Валерия Епископосова за то, что на выпускном 9-х классов не был обеспечен перевод информации. Речь Епископосова была на латышском, а его заместитель, которая должна была вести мероприятие дальше, по состоянию здоровья не смогла явиться на выпускной, и уже не было возможности что-то оперативно изменить. Поэтому использовался русский язык.

Директор объяснил случившееся в Центре государственного языка и согласен, что нарушение было.