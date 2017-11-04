На портале петиций Change.org начат сбор голосов против реформы образования в школах национальных меньшинств в Латвии. Авторы инициативы требуют объявить мораторий на изменения принятых программ образования и оградить образование от "сиюминутных целей политиков, особенно в предвыборный период".

"Реформу по принудительной смене языка обучения мы считаем сведением этнических счетов, никак не связанных с заботой о будущем наших детей. Ни мы, ни наши дети ничем не провинились перед согражданами, чтобы лишать нас возможности выбора школы и языка обучения", - отмечают авторы петиции. Они не верят, что цель реформы - забота об образовании наших детей, полагая, что предлагаемые решения на самом деле не улучшат качество образования и не приведут к консолидации общества.

В петиции содержатся требования объявить мораторий на изменения уже принятых программ и методик дошкольного, начального и среднего образования, оградить дошкольное и школьное образование от сиюминутных целей политиков, начать содержательные и действенные переговоры с представителями родительской и профессиональной общественности, а также обеспечить участие представителей группы во всех обсуждениях, относящихся к образованию детей. В случае невыполнения требований активисты обещают проведение акций протестов.

Петиция подана "Инициативной группой родителей", в которую в том числе входят депутат Европарламента Андрей Мамыкин, правозащитник Елизавета Кривцова, организатор акции протеста против реформы образования Дэги Караев, а также журналисты, педагоги и другие известные в обществе люди. К утру субботы, 4 ноября, было собрано более 1000 подписей.

Ранее сбор подписей за сохранение билингвального обучения в Латвии на сайте Manabalss.lv начал активист Денис Бартецкий. Он призывает подписаться против намерений Министерства образования и науки ввести обучение на латышском языке во всех школах нацменьшинств.