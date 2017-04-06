Угрозы со стороны России балтийским странам не было и не будет, тогда как размещение международных батальонов НАТО в странах Балтии — это вызов для РФ, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Со стороны России угрозы балтийским странам не было, нет и, я уверен, не будет", — сказал он на встрече с военными атташе.

При этом Озеров подчеркнул, что размещение международных батальонов в странах Балтии Россия расценивает негативно. "Это вызов для нашего государства", — заявил сенатор.

Российская сторона неоднократно опровергала утверждения о военной угрозе со стороны Москвы независимости балтийских стран. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, такие заявления абсурдны и безосновательны.

При этом в странах Балтии дислоцированы батальоны НАТО неподалеку от границ с РФ, альянс регулярно проводит в регионе маневры. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, группировка НАТО у западных границ России увеличилась за десять лет в восемь раз.