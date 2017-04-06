Руководителем мясного павильона Рижского Центрального рынка был избран Артур Золотых, имеющий связи с партией "Согласие". По данным журнала Ir, он привлекался к ответственности за торговлю крадеными автомобилями в составе организованной группы.

29-летний Артур Золотых в поле зрения полиции попал вскоре после того, как ему исполнилось 20 лет. В сентябре 2009 года вместе с еще пятью подельниками он был задержан по подозрению в продаже краденых машин. Компанию привлекли к ответственности по факту приобретения и торговлю ворованными вещами в составе организованной группы.

Уголовное дело рассмотрели две судебные инстанции, признав участников группы виновными, но приговор пока не вступил в силу: один из осужденных подал кассационную жалобу. Ранее суд признал Золотых виновным, присудив ему условный тюремный срок на полтора года.

В обвинении прокуратуры сказано, что банда приобретала ворованные автомобили и потом их продавала, предварительно разобрав по деталям. Во время расследования выяснилось, что в июле 2009 года были куплены два ворованных автомобиля Audi, а в сентябре — еще одна ворованная машина этой же марки. Последнюю машину разобрать и продать не успели: участников группировки задержала полиция.

Суд Рижского района приговор по данному делу огласил в апреле прошлого года. Вердикт суда обжаловал один из обвиненных — Анатолий Карпов. 25 января этого года Рижский окружной суд оставил в силе приговор первой судебной инстанции, согласно которому пять обвиняемых получили условные тюремные сроки, а один (Вадим Дубровский) реальный: его приговорили к шести годам тюрьмы. Дубровского также привлекли к уголовной ответственности за незаконные действия с документами на транспорт.

По словам адвоката Артура Золотых Владимира Келима, его подзащитный свою вину признал с самого начала судебного процесса и приговор воспринял как должное. Сразу после задержания осенью 2009 года Золотых полгода провел в тюрьме — такой была мера пресечения, определенная судом.

С июля прошлого года Золотых является руководителем мясного павильона рижского Центрального рынка. Представитель Центрального рынка Иварс Яковелс утверждает, что Золотых получил должность по результатам конкурса, проведенного отделом кадров. Кандидатура Золотых была признана лучшей, поскольку у него уже был опыт работы руководителем магазина розничной торговли.

Отдел кадров рынка не располагает информацией о привлечении Золотых в процесс судопроизводства. Иварс Яковелс поблагодарил журналистов Ir за предоставленную информацию, пообещав в ближайшее время ее проверить и оценить.

Работу на предприятии столичного самоуправления Артур Золотых получил вскоре после того, как членом правления рынка стал Андрис Морозовс. Их связывает спорт: Морозовс — основатель спортивного общества, участником которого является и Золотых. При этом оба отказались комментировать подробности того, как Золотых стал руководителем мясного павильона.

На опубликованных Золотых фотографиях в соцсети Facebook он активно занимается спортом вместе с депутатом Сейма из партии "Согласие" Андреем Элксниньшем. Золотых также можно увидеть на фотографиях митинга 2014 года против продажи банка Citadele (митинг перед выборами в Сейм организовало "Согласие" и дружественные партии организации).

Центральный рынок полностью принадлежит Рижскому самоуправлению.