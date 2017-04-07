Высшие должностные лица Латвии выразили соболезнования в связи с трагедией в Стокгольме.

Президент Латвии Раймонд Вейонис в твиттере выразил соболезнования и назвал события в Стокгольме шокирующими. Свои соболезнования близким погибших выразила и спикер Сейма Инара Мурниеце.

"Трагично и печально, когда погибают невинные люди", — добавил премьер-министр Марис Кучинскис. Соболезнования выразил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

В пятницу в Стокгольме в торговый центр на улице с интенсивным потоком пешеходов врезалась грузовая машина, убив по крайней мере трех человек. Сообщается также о раненых.