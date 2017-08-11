Партия "Русский союз Латвии" возобновит деятельность Штаба защиты русских школ и проведет акции протеста против запрета на использование русского языка на экзаменах в школах Латвии. Об этом сообщил rus.Delfi.lv представитель партии Андрей Толмачев.

"Правительство Латвии 8 августа решило запретить использование русского языка на государственных экзаменах в школах, в том числе и в тех, которые осуществляют программы образования национальных меньшинств, - сказано в заявлении РСЛ. - Русский союз Латвии оценивает это решение как возобновление "военных действий", направленных на изгнание русского языка из системы образования Латвийской Республики".

Представители партии считают, что запрет на использование русского языка на экзаменах приведет к тому, что у выпускников школ нацменьшинств уже в ближайшем будущем резко ухудшатся результаты централизованных экзаменов. "Это в свою очередь еще более уменьшит возможности для поступления на бюджетные места в латвийских вузах и негативно повлияет на поступление в ряд европейских университетов. (..) Меньшинственные школы Латвии превратятся в латышские школы для нелатышских детей, что усилит сегрегационный, апартеидный характер латвийской демократии", - отмечает РСЛ.

Партия готова инициировать акции протеста против подобной политики правительства. "В этих целях считаем целесообразным возобновление деятельности Штаба защиты русских школ. О времени и месте первых акций будет заявлено позже", - сообщает РСЛ.

Штаб защиты русских школ был создан в апреле 2003 года для противодействия реформе школьного образования ("Реформа-2004"). В штаб вошли партия "За права человека в единой Латвии", Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке, Латвийский Комитет по правам человека, Объединенный конгресс русских общин Латвии и другие общественные организации, а также родительские комитеты школ, учителя и родители школьников. Штаб провел четыре массовых митинга, несколько шествий и пикетов, предупредительную забастовку и другие акции протеста.

В 2014 году уже сообщалось о возобновлении работы штаба в связи с декларацией правительства об изменении языковых пропорций в школах к 2018 году.