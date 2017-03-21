Новый размер минимального пособия для каждого ребенка в возрасте до 7 лет составит 92,5 евро в месяц, а ребенку с инвалидностью — 106,72 евро. С семилетнего возраста сумма составит 111 евро. До этого ребенку в Латвии выплачивалась пенсия в размере 41,62 евро и соцпособие — 32,02 евро.
С 1 апреля в Латвии увеличат пособие потерявшим кормильца семьям(4)
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С 1 апреля этого года в Латвии будет увеличен минимальный размер финансовой помощи потерявшим кормильца семьям. Это предусматривают новые правила, принятые 21 марта Кабинетом министров. Как пояснил министр благосостояния Янис Рейрс, потеря кормильца — огромный удар по семье, и государство намерено помочь, чтобы ребенок в такой ситуации был обеспечен всем самым необходимым.
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