Начиная со среды 8 марта запрещено находиться на льду всех внутренних водоемов Риги и прилегающего морского побережья, сообщает Riga.lv.

Рижская дума напоминает — зимой самоуправление устанавливает период повышенной опасности на льду водоемах столицы. В этот период находиться на льду запрещено, за исключением мест, по которым дано отдельное распоряжение.

За исполнением распоряжения исполнительного директора Риги следит Рижская муниципальная полиция. Согласно закону об административных нарушениях, за несоблюдение запрета можно быть оштрафованным на сумму до 70 евро или получить предупреждение. Тем, кто решил пройтись по льду в запрещенный период в состоянии алкогольного опьянения, предупреждение уже не выпишут, сразу штраф — от 15 до 100 евро.

Рижская дума напоминает: пребывание на льду всегда несет риски.