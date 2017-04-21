Во время встречи будут обсуждаться актуальные вопросы международной и региональной безопасности, расширение присутствия НАТО в Латвии и размещение международного батальона альянса под руководством Канады.
Генерал Фарина в рамках визита посетит подразделение по интеграции сил НАТО и встретится с его командиром Эриком Наглисом.
Как сообщалось, на Варшавском саммите НАТО было принято решение об усилении военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше в порядке ротации. В 2017 в этих странах будут размещены многонациональные батальоны НАТО.
В Латвии батальон численностью более 1000 человек под руководством Канады в полном составе будет размещен до июня. В его состав войдут военнослужащие Албании, Италии, Польши, Словении и Испании.