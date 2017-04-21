Госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш сегодня встретятся с генералом Сальваторе Фариной, который возглавляет командование Объединенными силами НАТО в Брюнсюме (Нидерланды), сообщает отдел прессы Минобороны.

Во время встречи будут обсуждаться актуальные вопросы международной и региональной безопасности, расширение присутствия НАТО в Латвии и размещение международного батальона альянса под руководством Канады.

Генерал Фарина в рамках визита посетит подразделение по интеграции сил НАТО и встретится с его командиром Эриком Наглисом.

Как сообщалось, на Варшавском саммите НАТО было принято решение об усилении военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше в порядке ротации. В 2017 в этих странах будут размещены многонациональные батальоны НАТО.

В Латвии батальон численностью более 1000 человек под руководством Канады в полном составе будет размещен до июня. В его состав войдут военнослужащие Албании, Италии, Польши, Словении и Испании.