Курс Министерства образования и науки (МОН) на закрытие средних школ приведет к опустошению села, особенно приграничных районов. Как пишет газета Neatkarīgā rīta avīze, план предусматривает преобразование примерно 40 средних школ на территориях этих самоуправлений в основные или начальные школы.

"Когда мы увидели карты исследования оптимальной сети школ, были в шоке, ведь из пяти средних школ края на ней не осталось ни одной — все они должны быть преобразованы в основные или начальные школы", — рассказала изданию руководитель Даугавпилсского краевого управления образования Янита Зараковска.

"Это путь к закрытию школ. Повторяется старый сценарий — старшие братья и сестры забирают с собой младших, и в итоге классы пустеют", — с горечью пояснила она.

Мэр думы Циблской волости Юрис Домбровскис отмечает, что авторы исследования МОН хотят закрыть местную школу и здесь — несмотря на то, что у учебного заведения высокие показатели по итогам централизованных экзаменов. "Нас упрекают в том, что самоуправления отапливают полупустые классы. А что, если в школе оставят лишь первые шесть классов, помещения нужно будет меньше отапливать?", — спрашивает он.

Глава самоуправления Наукшенского края также не готов отказаться от местной школы. Он отмечает, что авторы исследования обещали объехать учебные заведения и ознакомиться с ними воотчию, однако в итоге были сделаны лишь "выводы на бумаге".