В Латвии в кемпингах из иностранцев чаще всего останавливаются туристы из Германии, Нидерландов и Финляндии, сообщила агентству LETA председатель правления латвийской ассоциации Кемпингов Линда Беце.

По ее словам, туристы из Нидерландов, как правило, приезжают в латвийские кемпинги на велосипедах, кемперах (жилой автовагончик; автомобиль, в салоне которого можно жить в загородных или туристических поездках; "домобиль") или на автобилях с трейлерами. В процентном соотношении таких путешественников много и из Германии. В последнин годы наблюдается наплыв и финнов.

"Зарубежные туристы ездят на популярные места для отдыха, в среднем в странах Балтии они проводят 10-12 дней свего отпуска. Они не могут позволить себе в крае озер жить неделю. Хотя есть и такие, кто приезжают, видят, как здесь красиво, и вполне могут отдыхать на берегу озера неделю. На таких у нас не столь много. Большинство зарубежных туристов проезжают страны Балтии насквозь, посещая самые важные туристические объекты в Латвии, Литве и Эстонии, и затем либо отправляются дальше, либо возращаются назад", — сказала Беце.

Она отметила, что в процентном плане количество туристов из-за рубежа в разных видах кемпинга ралично. Городские кемпинги, например, в Риге и Вентспилсе, преимущественно посещают иностранцы, которые передвигаются или путешествуют, используя кемперы, авто-дома или жилые прицепы. Они используют городские кемпинги для осмотра город. Местные туристы такими кемпингами почти не пользуются.

Кемпинги, предлагающие отдых на природе (около рек или озер) в 7-80% случаев посещают латвийские туристы. Количество зарубежных туристов в сельских кемпингах зависит от места их расположения. Если кемпинг находится около шоссе или в очень популярном турнистическом месте, например, в Сигулде или Юрмале, то процент иностранцев в них будет выше, чем местных.

В латвийскую ассоциацию Кемпингов входят 40 членов.