Он пояснил, что в этом году не наблюдалось особо активного использования этого дня Россией. "Были типичные вещи, вроде того что в Латвии возрождается фашизм и так далее, но не заметил, чтобы в этот раз эта тема особенно эксплуатировалась", — сказал Сартс.

По его словам, нужно учитывать, что информационный фокус России не может одновременно охватывать многие вещи. Это также расщепляет внимание общества.

Как сообщалось, 16 марта 2017 года в Риге снова прошли мероприятия дня памяти латышских легионеров. В традиционном шествии к Памятнику Свободы приняли участие около 2000 человек, никаких серьезных инцидентов зафиксировано не было.