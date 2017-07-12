Сегодня многие из бастующих врачей на один день в рамках акции "Правительство тянет, врачи делают" приостановят забастовку.

Как сообщила агентству LETA руководитель Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Сармите Вейде, забастовочный комитет призвал бастующих врачей принять участие в акции, чтобы наиболее уязвимые группы пациентов не страдали из-за того, что правительство тянет с выполнением требований медиков.

В настоящее время гарантированная государством медицинская помощь пациентам ограничена. "Пациенты не могут получить рецепты на компенсируемые лекарства и оплаченные государством направления. Дежурные врачи перегружены, в некоторых местах нужно ждать своей очереди несколько дней, а части пациентов, чтобы получить помощь, нужно отправляться за 30-50 километров", — сказала президент ассоциации.

ЛАСВ призывает наименее защищенных пациентов — малоимущих, пенсионеров, детей — сегодня посетить практики семейных врачей, чтобы получить необходимую помощь.

Забастовка врачей началась 3 июля, в ней участвуют более 600 медиков.

Одним из требований семейных врачей является увеличение суммы капитации на 30%, в свою очередь Министерство здравоохранения предложило увеличить включенную в нее зарплату врачей, но медики с этим не согласны. Также позиции Минздрава и врачей расходятся по вопросу о реформе, которая предусматривает создание совместных практик.