Сегодня в Риге проверят, правильно ли водители обгоняют велосипедистов

Foto: F64 В четверг, 10 августа, Дирекция безопасности дорожного движения проводит социальный эксперимент на улицах Риги, чтобы лучше понять, как ведут себя велосипедисты и автоводители между собой. Особое внимание будет уделено соблюдению интервала в случае, если машине нужно обогнать велосипедиста. В эксперименте примут участие велосипедисты различного уровня подготовки, чтобы напомнить, что дорожное движение становится безопаснее, если его участники относятся друг к другу с уважением.

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