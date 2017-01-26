Подданные Латвии, живущие за рубежом, впредь смогут рассчитывать на финансовую помощь страны в тех случаях, когда их детей забирают зарубежные органы ювенальной юстиции. Такое решение, как сообщает агентство LETA, в четверг, 26 января, принял Сейм. Депутаты большинством голосов поддержали поправки в закон "Об обеспеченной государством юридической помощи".

Поправки предусматривают выделение финансовой помощи тем, кто до сих пор по каким-то причинам не мог претендовать на юридическую поддержку страны в ситуации, когда детей забирают зарубежные органы ювенальной юстиции.

Финансирование будет доступно и в тех случаях, когда на месте Латвия не может оказать никакую юридическую помощь или конкретное дело не попадает ни под одну другую категорию, в рамках которой такую помощь можно было бы предоставить.

Финансовая помощь также будет оказываться ив тех случаях, когда юристы или адвокаты в той стране, где возник конфликт, считают, что юридическая помощь бессмысленна или невыгодна.

Однако, чтобы получить финансовую помощь, нужно будет с заявлением обратиться в Администрацию юридической помощи (JPA). Чаще всего с проблемами, связанными с изыманием детей из семьи сталкиваются латвийцы, проживающие в Великобритании, Ирландии, Германии и Норвегии.

Одновременно в законе говорится, что решение о присвоении оплаченной юридической помощи будет приниматься административным судом. Он будет принимать решение, учитывая имущественное положение семьи и сложность дела. По оценкам JPA, в год будет рассматриваться около 30 таких дел.

Поправки вступят в силу 1 марта 2017 года, а новый механизм заработает с 1 апреля 2017 года.