Депутаты фракции Латвийского объединения регионов (ЛОР) собрали десять подписей под требованием отставки Даны Рейзниеце-Озолы (СЗК) с поста министра финансов и ее предшественника на этой должности Яниса Рейрса ("Единство") — с поста министра благосостояния.

Под требованием отставки подписались также несколько депутатов от оппозиционной партии "Согласие" и не входящий во фракции депутат Артус Кайминьш (KPV LV).

"Кто-то должен наконец взять на себя ответственность за существующий в налоговой сфере хаос, за невыполнение предвыборных обещаний, а также за уменьшение конкурентоспособности латвийских предпринимателей и особенно — за дестабилизацию деятельности малых предприятий", — подчеркнул председатель фракции ЛОР Мартиньш Бондарс.

Оппозиционные депутаты требуют также отставки бывшего министра финансов Рейрса, поскольку противоречащие интересам жителей Латвии и прежним обещаниям решения были приняты еще в предыдущем правительстве.