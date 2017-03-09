Запрос подписали главным образом депутаты от оппозиционных партий. Свои подписи под документом поставили Артусс Кайминьш (KPV LV), Ингуна Судраба, Гунар Кутрис, Ринголд Балодис, Айвар Мейя, Силвия Шимфа (все из NSL), Юлия Степенко, Валерий Агешин, Андрей Клементьев (все из Согласия) и Карлис Креслиньш (ВЛ-ТБ/ДНЛЛ).

По мнению парламентариев, поправки, предусматривающие, что фирмы, обслуживающие кассовые аппараты, должны проводить сертификацию кассовых аппаратов в соответствии с новыми требованиями, не соответствуют принципам хорошего управления.

Депутаты ссылаются на прогнозы профессиональных организаций, согласно которым через несколько лет понадобится вносить новые изменения в закон, что приведет к дополнительным расходам для налогоплательщиков.

Одной из важнейших проблем депутаты называют обязанность предпринимателя внести 50 тыс. евро на счет Службы госдоходов в качестве гарантии ущерба, который может быть причинен государству ошибкой в кассовой системе.

Дополнительные расходы предпринимателей придется оплатить потребителям, поскольку вырастет цена конечного продукта или услуги, подчеркивают депутаты. Поэтому Рейзнице-Озоле задан ряд вопрос по поводу планируемых изменений.

Как сообщалось, 1 января 2017 года вступили в силу новые требования к кассовым аппаратам и системам, соответствовать которым бизнесмены должны до 1 июля этого года.