Сейм в четверг решил рассматривать законы о налоговой реформе до 18:00 и затем сделать перерыв до 10:00 пятницы.

В четверг, 27 июля, заседание Сейма началось в 14:00. Ранее правящая коалиция договорилась, что законы не будут рассматриваться поздно вечером, а в случае необходимости заседание продолжится в пятницу.

Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) завершила работу над законопроектами поздно вечером в среду, 26 июля.

Самые большие изменения предусмотрены в законе о подоходном налоге с населения, о государственном социальном страховании, о налоге на прибыль предприятий, о налоге с микропредприятий, об акцизном налоге.

Мнение депутатов по поданным к этим законам предложениям в основном совпадает с мнением правительства.