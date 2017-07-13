22 июня Сейм принял поправки к закону об устройстве госуправления, поддержав предложение депутата Интса Далдериса ("Единство") о том, что впредь должны публиковаться также данные о зарплатах работников госучреждений, в том числе учителей. В настоящее время закон гласит, что публикуются только данные о зарплатах должностных лиц госучреждений.

Принятые поправки предусматривают, что данные о зарплатах и других выплачиваемых должностным лицам и работникам суммах ежемесячно должны публиковаться на сайте соответствующего учреждения с указанием имени, фамилии, должности и выплаченной суммы, если закон не предусматривает иное. Эта информация должна находиться на сайте учреждения не менее 10 лет. Планировалось, что Кабинет министров определит учреждения, должностных лиц и работников, зарплаты которых не будут публиковаться по соображениям национальной безопасности.

Как указал президент, недопустимо, когда законодатель регулирует один и тот же вопрос разными способами в рамках двух разных законов. Утвержденные Сеймом изменения противоречат поправкам к закону об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений, принятым всего за два месяца до этого.

В письме председателю Сейма президент просит внимательно проанализировать соответствие принятых парламентом поправок требованиям защиты и оборота личных данных, а также соблюдение прав, гарантированных 100-й и 96-й статьей Конституции. Президент получил письмо от Государственной инспекции данных, в котором указывается на несоответствие норм закона требованиям нормативных актов о защите данных физических лиц, поэтому инспекция просит не провозглашать закон.

22 июня Сейм принял также спорные поправки к закону о рынке финансовых инструментов, которые регулируют права миноритарных акционеров, а именно, обязательный выкуп акций и установление цены акций при обязательном выкупе.

Сейм поддержал норму, согласно которой в случае, если Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) издает административный акт о том, что лицо в соответствии с законом обязано предложить обязательный выкуп акций, но не сделало этого, для данного лица срок выполнения этого обязательства наступает со дня вступления в силу этого административного акта. При этом стоимость выкупа одной акции рассчитывается в соответствии с установленным законом порядком, считая период установления цены выкупа акций со дня издания административного акта. Цена акций указывается в изданном КРФК административном акте.

Однако юридическое бюро Сейма обратило внимание на заключение Минюста о том, что в контексте с другими поддержанными нормами возможен риск ограничения прав лиц и нарушения принципа соразмерности. Изменения предусматривают, что акционеры большинства будут обязаны купить, а миноритарные акционеры будут иметь право продать акции, но не оценивается, имеются ли у мажоритарного акционера средства, чтобы выкупить акции, и в некоторых случаях это может привести к неплатежеспособности.

Как указал президент, принятые нормы вызывают сомнения в том, были ли проанализированы и устранены все риски, к которым может привести вступление закона в силу. Предлагаемые изменения могут необоснованно ограничить права мажоритарных акционеров, считает Вейонис.

"Без такой оценки в случае утверждения нового регулирования существует риск нарушить баланс между защитой интересов миноритарных и мажоритарных акционеров", — отметил президент.