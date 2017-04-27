В четверг, 27 апреля, Сейм поддержал во втором чтении поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие, что новые автомашины возрастом до двух лет массой до 3500 кг могут проходить техосмотр раз в два года. По достижении четырехлетнего возраста автомашины, как и ранее, будут проходить техосмотр раз в год, сообщает LETA.

Более 10 тыс. жителей Латвии подписали инициативу о прохождении техосмотра раз в два года, как это происходит в Литве, Эстонии, Германии и других странах.

По мнению члена правления латвийской Автоассоциации Ингуса Рутиньша, идея проведения техосмотра раз в два года появилась из-за недостатка понимания того, что такое безопасная автомашина.

Более половины машин старше 10 лет не могут пройти техосмотр с первого раза, заявил Рутиньш. Это означает, что если перейти на техосмотр раз в два года, то на латвийских дорогах появилось бы очень много небезопасных для движения машин, у которых при этом было бы законное право участвовать в дорожном движении.

Техосмотр раз в год абсолютно необходим, считает Рутиньш. Кроме того, водители должны понимать, что техосмотр — абсолютный минимум в уходе за машиной. Он лишь подтверждает то, что на машине можно передвигаться законно, и водитель не является опасным для других правонарушителем. Возможно, для сравнительно новых машин и можно было бы ввести техосмотр раз в два года, признал эксперт.