Закон откладывает уплату ПНП до момента, когда прибыль распределена или иным образом направлена на такие расходы, которые не обеспечивают дальнейшее развитие предприятия.
Согласно законопроекту, начисленные дивиденды в дальнейшем будут облагаться налогом на уровне предприятия с применением ставки в размере 20%, то есть полученные физическим лицом дивиденды не будут облагаться подоходным налогом с населения (ПНН). Остальная прибыль, направленная на такие расходы, которые не обеспечивают дальнейшее развитие предприятия, тоже будет облагаться ПНП в размере 20%.
В отличие от действующего регулирования, где периодом таксации является год, в новом периодом таксации будет один календарный месяц.
Новая модель ПНП не предусматривает внесение авансовых платежей, за исключением переходного периода с 1 января по 30 июня 2018 года, что существенно улучшит поток денег предприятий.
С целью по возможности предотвратить уклонение от уплаты налогов в законопроект включена норма об устранении мер по снижению налоговой базы.
В отношении пожертвований организациям общественного блага закон предусматривает, что налогоплательщик, пожертвовавший такой организаии, бюджетному учреждению или обществу с капиталом государства, которое выполняет культурные функции, делегированные Министерством культуры, имеет право в конце отчетного периода выбрать один из трех вариантов скидок.
Первый вариант предлагает не включать в базу, подлежащую обложению ПНП в период таксации, сумму пожертвований, но не более 5% от суммы прибыли, полученной в предыдущем отчетном периоде, после начисления налогов.
Второй вариант предлагает не включать в базу, подлежащую обложением ПНП в период таксации, сумму пожертвований, но не более 2% от общей брутто-суммы начисленной работникам зарплаты в отчетный период, с которой были уплачены взносы государственного социального страхования.
Третий вариант предлагает в период таксации снизить размер ПНП, который начислен на рассчитанные за отчетный год дивиденды, на 75% от суммы пожертвований, но не превышая 20% от начисленной суммы ПНП за рассчитанные дивиденды.