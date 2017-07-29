28 июля Сейм в окончательном чтении принял новый закон о подоходном налоге с предприятий (ПНП), предусматривающий введение совершенно нового регулирования в отношении этого налога, а также скидки по налогу за пожертвования.

Закон откладывает уплату ПНП до момента, когда прибыль распределена или иным образом направлена на такие расходы, которые не обеспечивают дальнейшее развитие предприятия.

Согласно законопроекту, начисленные дивиденды в дальнейшем будут облагаться налогом на уровне предприятия с применением ставки в размере 20%, то есть полученные физическим лицом дивиденды не будут облагаться подоходным налогом с населения (ПНН). Остальная прибыль, направленная на такие расходы, которые не обеспечивают дальнейшее развитие предприятия, тоже будет облагаться ПНП в размере 20%.

В отличие от действующего регулирования, где периодом таксации является год, в новом периодом таксации будет один календарный месяц.

Новая модель ПНП не предусматривает внесение авансовых платежей, за исключением переходного периода с 1 января по 30 июня 2018 года, что существенно улучшит поток денег предприятий.

С целью по возможности предотвратить уклонение от уплаты налогов в законопроект включена норма об устранении мер по снижению налоговой базы.

В отношении пожертвований организациям общественного блага закон предусматривает, что налогоплательщик, пожертвовавший такой организаии, бюджетному учреждению или обществу с капиталом государства, которое выполняет культурные функции, делегированные Министерством культуры, имеет право в конце отчетного периода выбрать один из трех вариантов скидок.

Первый вариант предлагает не включать в базу, подлежащую обложению ПНП в период таксации, сумму пожертвований, но не более 5% от суммы прибыли, полученной в предыдущем отчетном периоде, после начисления налогов.

Второй вариант предлагает не включать в базу, подлежащую обложением ПНП в период таксации, сумму пожертвований, но не более 2% от общей брутто-суммы начисленной работникам зарплаты в отчетный период, с которой были уплачены взносы государственного социального страхования.

Третий вариант предлагает в период таксации снизить размер ПНП, который начислен на рассчитанные за отчетный год дивиденды, на 75% от суммы пожертвований, но не превышая 20% от начисленной суммы ПНП за рассчитанные дивиденды.