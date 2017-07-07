В пятницу сторонам удалось договориться по основным забастовочным требованиям. Правда, официально соглашение может быть заключено только в понедельник, когда его подпишут министр здравоохранения Анда Чакша, Кучинскис и руководители партий правящей коалиции, обязавшись тем самым выполнить обещанное.

Согласно закону о забастовке, участие каждого представителя отрасли в забастовке было добровольным, а юридическое руководство забастовкой взяла на себя Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ), соответственно, она и может принять решение об окончании забастовки, пояснила Козловска.

"Мы, ЛАССВ, поддерживаем забастовку с выдвижением определенных требований. Если мы договариваемся по этим требованиям с премьером, правительством и политиками, то дальше мы смотрим, поддерживать или нет дальнейшие действия забастовочного комитета", — сказала она.

Получив официальное обещание выполнить их требования, сельские семейные врачи могли бы закончить свое участие в забастовке уже на следующий день, дала понять Козловска.

"Мы договорились по основным требованиям, и я так понимаю, что сельские семейные врачи готовы возобновить работу и не продолжать акции протеста" — сказала агентству ЛETA министр здравоохранения Анда Чакша.

С сельскими семейными врачами достигнут компромисс по нюансам предыдущего соглашения, например, о нагрузке виртуальных пациентов на одного врача, предусмотренной в докладе о реформе здравоохранения, пояснила она. "Думаю, что соглашение приемлемо и понятно для обеих сторон", — добавила министр.

Как сообщили агентству ЛETA в Минздраве, ЛАСВ еще не подала Минздраву свои требования.

Как сообщалось, ЛАСВ не собирается отступать от своего требования увеличить сумму капитации для практик и забастовку прекращать пока не планирует.

Предложений о повышении суммы капитации после состоявшейся вчера встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом ассоциация так и не получила. Достигнут компромисс о подключении к системе электронного здравоохранения и реализации реформы, но договоренности об увеличении суммы капитации пока еще нет.

Руководитель ЛАСВ Сармите Вейде подчеркнула, что семейные врачи не намерены отступать от этого требования, однако в предложениях премьера есть только пункт о повышении зарплат в соответствии с планом реформы. Между тем для медиков очень важно добиться увеличения капитации, чтобы обеспечить содержание практик, расходы на которые с каждым годом растут.

Забастовочный комитет ЛАСВ готовит ответные предложения, которые продаст премьеру уже сегодня. Также ассоциация просит Кучинскиса запланировать встречу с комитетом в начале следующей недели, чтобы рассмотреть его предложения.

Забастовка семейных врачей началась 3 июля, в ней участвуют свыше 600 медиков по всей стране. Бастовать врачи намерены до полного выполнения их требований.