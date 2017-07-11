В среду, 12 июля, семейные врачи на один день прекратят забастовку, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении член правления Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Паулс Принцис.

Забастовочный комитет объявил акцию "Правительство тянет, врачи делают", во время которой в среду на день забастовка будет прекращена. В этот день все бастующие врачи будут оказывать оплачиваемые государством медицинские услуги в установленном порядке.

Этой акцией семейные врачи хотят поблагодарить пациентов за поддержку в то время, когда правительство тянет с выполнением требований врачей, сказал Принцис.

Как сообщалось, правительство сегодня надеется достичь соглашения с Латвийской ассоциацией сельских семейных врачей (ЛАССВ) о прекращении их участия в забастовке, письменно подтвердив намерение повысить финансирование здравоохранения.

Забастовка врачей началась 3 июля, в ней участвуют более 600 медиков.

Одним из требований семейных врачей является увеличение суммы капитации на 30%, в свою очередь Министерство здравоохранения предложило увеличить включенную в нее зарплату врачей, но медики с этим не согласны. Также позиции Минздрава и врачей расходятся по вопросу о реформе, которая предусматривает создание совместных практик.