Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ), рассмотрев предложения премьер-министра Мариса Кучинскиса и министра здравоохранения Анды Чакши по улучшению ситуации в сфере здравоохранения, решила не подписывать соглашение с правительством. Забастовка будет продолжена в новой форме — врачи будут принимать по 20 пациентов в день.

"Рассмотрев эти предложения, мы видим, что ничего не изменилось, и даже те пункты, по которым мы достигли соглашения во время встречи, в них не включены. Поэтому мы не подпишем соглашение", — сказала Вейде.

Решение изменить форму забастовки семейные врачи приняли с учетом ситуации и звонков пациентов.

Врачи по-прежнему требуют увеличить сумму капитации (ежемесячную сумму, которую врач получает за каждого зарегистрированного пациента). Забастовка будет продолжена до 1 октября. В этот период врачи собираются принимать не более 20 пациентов в день.

Как сообщалось, Минздрав направил ЛАСВ окончательное предложение правительства по забастовочным требованиям. Согласно проекту соглашения, премьер-министр Марис Кучинскис и министр здравоохранения Анда Чакша обязуются обеспечить пропорциональное повышение зарплат лечебного персонала, предусмотрев с 1 января 2018 года повышение части зарплат семейных врачей в сумме капитации.

Проектом соглашения предусмотрено, что в рамках суммы капитации семейным врачам с 1 января 2018 года устанавливается доплата в размере 150 евро в месяц за выполнение отдельных критериев качества. До 1 января 2018 года семейным врачам дается возможность улучшить их выполнение. Для определения этих критериев предлагается сформировать рабочую группу.

Проект соглашения предусматривает также внесение в нормативные акты изменений, устанавливающих, что до 1 января 2018 года использование единой системы электронного здравоохранения для семейных врачей является добровольным.

Согласившись с этими предложениями, ЛАСВ возьмет на себя обязательство обеспечить выполнение заключенных с Национальной службой здравоохранения договоров, включая подключение семейных врачей к системе электронного здравоохранения до 1 сентября 2017 года.