Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) в случае необходимости может повторно сменить форму забастовки, сказала агентству LETA представитель ассоциации Солвита Олсена.

По ее словам, нет сомнений в том, что модифицированная форма снизит влияние забастовки на процессы, но сложившаяся ситуация неприятна, потому что правительство и Минздрав не прислушиваются к семейным врачам. По этой причине врачи вынуждены будут собраться и искать решение.

По словам Олсены, представленное на рассмотрение комитету правительства концептуальное сообщение о реформе системы здравоохранения уничтожит независимые практики семейных врачей.

Требование бастующих состоит в том, чтобы переработать в реформе раздел, относящийся к первичному обслуживанию, финансирование на которое уменьшится с 11% до 8,5%.