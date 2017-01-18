Семья девочки, которая погибла в результате пожара в рижском микрорайоне Ильгюциемс, жила в кризисном центре Burtnieki и находилась в поле зрения социальных служб и сиротского суда, сообщила агентству LETA представитель департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице.

Семья находилась в кризисном центре, так как искала жилье, а социальная служба и сиротский суд помогали ей.

Отец девочки написал заявление о том, что выйдет из центра вместе с ребенком, чтобы погостить у бабушки. Кризисный центр не имеет права не позволять посещение родственников. Очевидно, отец девочки направился к ее матери и подруге последней. Брице не стала ничего сообщать о матери ребенка, так как это личные данные.

Как сообщалось, полуторагодовалый ребенок, погибший в понедельник в результате пожара в Ильгюциемсе, находился в квартире один.

О пожаре сообщили соседи. В доме ощущался дым. Огонь был виден в окно. В квартире на площади 5 кв.м горели мебель и вещи. Возможно, причиной пожара стала свеча, оставленная без присмотра.

Как уточнила представитель Госполиции Сигита Пилдава, в пожаре погибла девочка в возрасте года и восьми месяцев. Мать, по ее собственным объяснениям, на минутку вышла из дома. Квартира, где произошла трагедия, принадлежала знакомым.

Как сообщила вечером передача TV3 "Ziņas", 19-летняя мать среди ночи ушла с подругой за сигаретами, оставив девочку одну на час. Ребенок, вероятнее всего, отравился дымом. На теле девочки также констатированы ожоги. Женщина ранее попадала в поле зрения полиции, в том числе в связи с уголовными преступлениями. Предположительно, она является наркоманкой.

Госполиция завела дело по разделу Уголовного закона о преступлениях против здоровья лица, оставленного без помощи.

В последние недели в результате разного рода инцидентов погибли несколько детей. 10 января жертвой пожара в частном доме стала 12-летняя девочка. 3 января в Добеле умерли от передозировки наркотиков родители девятимесячного младенца, а сам он умер от голода. В семье было еще трое детей.