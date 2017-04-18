По его словам, в Лиепае в этом году предусмотрена реконструкция Трамвайного моста, ремонт дорог и тротуаров, реновация школ и строительство манежа для легкой атлетики, на что потребуется много рабочей силы.

"Неместные предприятия тоже нанимают большинство работников на месте, если только это не специалисты особой квалификации. Скоро начнется реконструкция улиц Капседес и Гризупес", — рассказал Сескс.

В свою очередь руководитель Лиепайского отделения Госагентства занятости Даце Баумане сказала Rietumu Radio, что пока от предпринимателей не поступало много вакансий, но допустила, что заявки могут появиться.