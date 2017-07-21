Сейм сегодня сформировал парламентскую комиссию по расследованию признаков разворовывания государства и качества досудебного расследования так называемого дела олигархов.

Комиссия планирует проверить соответствие прозвучавшей в публичном пространстве информации материалам уголовного "дела олигархов" и дать оценку прозвучавшей в связи с этим уголовным делом информации о возможной угрозе для нацбезопасности и возможных действиях некоторых лиц в интересах других государств.

Комиссия также рассмотрит информацию, указывающую на возможные нарушения Конституции Латвии и возможное противоправное манипулирование общественным мнением через СМИ.

Президиум Сейма и фракционный совет сегодня постановили, что в комиссию войдут по одному депутату от каждой фракции. Фракции должны выдвинуть кандидатов для работы в комиссии до 25 июля.

За образование парламентской следственной комиссии подписались 35 депутатов — от "Единства", национального объединения и Латвийского объединения регионов. За создание комиссии проголосовали 75 депутатов, воздержавшихся и проголосовавших против не было. Семь депутатов в голосовании не участвовали.

Как сообщалось, прослушанные в гостинице Rīdzene переговоры между политиками и предпринимателями послужили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов , которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как прослушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.