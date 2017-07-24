Более половины латвийских работодателей платят работникам меньше минимальной зарплаты, заявила в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" директор управления налогового контроля Службы государственных доходов (СГД) Сандра Карклиня Админе.

По ее словам, СГД тратит значительные ресурсы на борьбу с теневой экономикой, и в этом году один из приоритетов — борьба с зарплатами "в конвертах". Этот риск существует в сфере услуг общественного питания.ю

"Если посмотреть на предпринимательство в целом, то более половины работодателей в стране платят работникам меньше минимальной зарплаты. В сфере общественного питания 65% работодателей платят меньше минималки, 20% — от минимальной зарплаты до 700 евро, что тоже не много, и риск зарплаты "в конвертах" сохраняется", — сказала представитель СГД.

По сс словам, в ресторанах Риги и ее окрестностей чаще обнаруживались такие нарушения, как неправильный учет отработанных часов, сделки в обход кассовых аппаратов, наличие незарегистрированных работников.