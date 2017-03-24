Служба госдоходов (СГД) в начале этого года сделала устный выговор и закрыла процесс, начатый в отношении тогдашней главы Юрмальской думы Риты Спроге. Чиновница не соблюдала порядок заполнения декларации, а также предоставила неполную информацию о своих доходах.

Согласно данным на сайте СГД, Спроге вменялось два нарушения закона. В частности, как можно понять из отчета, она не указала свои долги, размер которых превышает 20 минимальных зарплат. В данном случае нужно также указать, откуда были взяты деньги. Неполности в ее декларации были выявлены 1 апреля 2015 года — в первый же день, когда нужно было сдать отчетность в СГД. После этого почти год велся процесс.

Публично доступная декларация Спроге за 2015 год свидетельствует, что за свою работу в Юрмальской думе она получила 27 тысяч евро, получив также соцпособие на сумму 409 евро. При этом официальных долгов у Спроге насчитывалось на 683 тысячи евро — годом ранее долг составлял лишь 71 тысячу.

Также в 2015 году у Спроге декларированы накопления наличными в размере 4300 евро, автомобиль Nissan Juke 2012 года выпуска, четыре земельных участка и квартира в Риге, а также земля в Марупской волости.

Сама Спроге пояснила Delfi, что при заполнении декларации попросту ошиблась и записала на одну цифру больше, что создало бюрократическую волокиту. "Если бы эта система позволяла, как это было когда-то, написать эту сумму словами, то я бы заметила ошибку. Мне и на ум не приходило, что я вписала лишнюю цифру — в результате получилась неадекватная сумма", — рассказала Спроге.

Что касается информации о полученных доходах, то чиновница призналась, что не указала сумму от продажи гаража в Иманте, который достался ей в наследство от отца. Гараж был продан за 400 евро. Эти деньги в декларации она не указала, так как думала, что следует заносить в документ лишь те сделки, сумма которых превышает 20 минимальных зарплат. "Оказалось, что все доходы нужно указывать — с первого лата", — сказала Спроге.