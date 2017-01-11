Служба госдоходов запросила у одной из жительниц Латвии информацию о переводе 15 латов родной сестре в рамках конкретной налоговой проверки. Получение денежных средств от родственников по-прежнему не облагается подоходным налогом, сообщили порталу Delfi в пресс-службе СГД.

Во вторник портал Delfi со ссылкой на информацию Pietiek.com сообщил о том, что жительница Латвии получила от СГД письмо с требованием предоставить информацию о нескольких денежных переводах, сделанных 3-4 года назад родной сестре. Общая сумма переводов составила 160 латов.

"Информацию подобного рода СГД запрашивает только в рамках конкретного мероприятия по налоговому контролю. В таких случаях важно получить информацию о любой сделке, вне зависимости от ее размеров, чтобы установить, не превышают ли расходы налогоплательщика его доходы", - сообщила порталу Delfi представитель СГД Кристине Аугстаклне-Берзиня.

Аугстаклне-Берзиня отметила, что СГД не имеет права разглашать информацию по конкретному случаю налоговой проверки: "В такой ситуации нет оснований для опасений в том, что какую-либо конкретную сумму могут обложить подоходным налогом с населения. СГД еще раз сообщает, что полученные физическим лицом денежные средства от родственников до третьей степени родства или от супруга не являются доходами, которые должны облагаться налогом".

Ранее СГД выпустила специальный информационный материал по поводу того, облагаются ли налогами денежные переводы (в том числе, родственникам из-за границы). Подробная информация на русском языке доступна здесь.