С тех пор, как 1 октября началась подача заявок на меру поддержки Службы государственных доходов (СГД) по погашению пеней и штрафов за налоговые долги, в учреждение поступило уже 3342 заявки, сообщили в СГД.

Принято 1181 решение о применении налоговой поддержки на общую сумму 7,062 млн евро.

На данный момент заявки подали 1474 физических и 1868 юридических лиц. Положительные решения приняты по 695 физлицам на сумму 1,147 млн евро и по 486 юридическим лицам на сумму 5,915 млн евро. В эти суммы входят основной долг, пени и штрафы.

СГД напоминает, что налоговые должники могут подавать заявки на поддержку до 2 января 2018 года. Суть меры состоит в том, что должнику, уплатившему основной долг, погашаются пени и штрафы.

Основной долг может быть разделен на части с ежемесячной выплатой.

Решение о поддержке либо отказе СГД принимает в течение 21 дня после подачи заявки.