Это означает, что возможны улучшения, считает он. Латвия тратит на образование в 1,6 раза больше средств из общего бюджета, чем в ЕС в среднем.

Как подчеркнул Шадурскис, приоритетом в Латвии является школьник, а значит, школьная среда, содержание учебы и учитель - это средства для того, чтобы заботиться об образовании детей. При этом важно обеспечить учителям достойную оплату труда.

Существующая сеть школ предусмотрена для населения, на 700 тыс. человек большего, чем живет сейчас в Латвии, причем она была построена, когда в стране рождалось вдвое больше детей, чем сейчас. Существует еще много отличий, в результате которых сеть школ в Латвии сейчас безнадежно устарела, отметил министр.

Он усматривает проблемы в старших классах основной школы и в средней школе. 10 лет назад в средней школе учились в среднем около 160 учеников, а сейчас - в среднем 103, поэтому на этапе средней школы и государству, и самоуправлениям трудно сводить концы с концами.