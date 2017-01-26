"Я достаточно скептически смотрю на написание норматива для одного конкретного человека. Здесь нужна дискуссия и качественное решение, которое обеспечит нам и статус латышского языка в высшем образовании, и включение нашего высшего образования в общемировое пространство", — сказал министр.

По его словам, в разработке политики образования нужно найти баланс между двумя крайностями — провинциализмом и игнорированием языковых требований, в результате чего высшее образование утратит свою привязку к Латвии.

По словам министра, Юридическая высшая школа нашла решение — Мел Кени, которого вуз видит своим будущим ректором, будет изучать латышский язык в установленном объеме, а затем вуз выдвинет его кандидатуру на утверждение.