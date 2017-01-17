На повышение зарплат педагогам до 2020 года требуется дополнительно примерно 100 млн евро, сообщил во вторник на заседании комиссии Сейма по образованию и науке министр образования и науки Карлис Шадурскис.

Вводя новую модель оплаты труда педагогов, Министерство образования и науки (МОН) осуществляет мониторинг ее действия и потока денег, поступающих в самоуправление и в школу.

Рабочая группа закончила составление графика повышения зарплат педагогов, и вскоре МОН подаст его в Кабинет министров. Выполнение графика потребует серьезных финансовых средств, указал Шадурскис.

"До 2020 года речь идет примерно о 100 млн евро, это объективная необходимость, если мы хотим говорить о повышении престижа профессии", — сказал он.

Получить всю необходимую сумму денег за счет упорядочения сети школ невозможно. "Мы предложим сохранить нынешний процент бюджета на образование. Народное хозяйство развивается, поэтому доходная часть бюджета тоже растет", — пояснил Шадурскис.