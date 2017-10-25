Учителя средней школы будут зарабатывать по крайней мере 1000 евро за ставку, при работе 40 часов в неделю — 1500 евро. Будут средние школы с нехваткой детей, которые придется преобразовать в основные или начальные. Часть учителей лишится работы.

По словам министра, это в значительной мере совпадет с естественной тенденцией выхода на пенсию, предусмотрена и "социальная подушка", на нее выделены средства.

Министр сообщил также, что в исследовании об оптимальной школьной сети установлен 31 участок дороги длиной 263 км, подлежащий реконструкции в приоритетном порядке. Строительство этих дорог положительно повлияет на качество жизни и экономическую активность регионов.

Результаты исследования оптимальной сети школ будут представлены сегодня в 12 часов.