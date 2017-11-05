На следующей неделе Кабинет министров Латвии рассмотрит поправки к Закону об образовании, предложенные Министерством образования и науки. Одна из поправок предполагает ликвидацию программы образования нацменьшинств в средних школах, заявил глава МОН Карлис Шадурскис телеканалу LTV.

"Условие по переходному периоду будет вычеркнуто. Эта поправка о том, что программа образования нацменьшинств в средних школах реализована не будет", - заявил министр образования и науки.

Между тем, как отмечает передача de facto телеканала LTV, на централизованных экзаменах ученики "русских" школ, в среднем, показывают лучшие результаты (даже с учетом экзамена по госязыку). По некоторым предметам - в том числе, физике, математике и истории - результаты школ нацменьшинств намного лучше.

Главная проблема, сообщает передача, не со школьниками, а с учителями. В прошлом году Центр госязыка наказал 68 педагогов. При этом школы нацменьшинств испытывают очень большие проблемы с кадрами: большая часть учителей - пенсионного возраста, и они готовы уйти на пенсию, а не приспосабливаться к новым языковым требованиям. Новых специалистов просто нет. Передача выяснила, что в этом году латвийские вузы подготовили четверых учителей химии. Только в Риге на этой позиции три незаполненные вакансии.

Ранее уже сообщалось, что правящая коалиция договорилась о том, что с 2020/2021. учебного года все общеобразовательные предметы в школах должны преподаваться на государственном языке.