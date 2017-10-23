Людей, которые планируют протестовать против реформы, Шадурскис охарактеризовал как политические силы, заинтересованные сохранить максимальное количество молодых людей со слабым знанием латышского языка, живущих в информационном пространстве российской пропаганды.

По мнению политика, не осталось никаких неясных моментов в связи с ожидаемой реформой. По его словам, абсолютно все педагоги должны владеть государственным языком на высшем уровне, а если это не так, то ответственность несет соответствующее самоуправление. У педагогов были все возможности за 15 лет изучить латышский язык. Учебные программы тоже готовы: их просто необходимо взять из латышских школ.

Шадурскис по существу не ответил на вопрос о том, не упадет ли в результате реформы качество образования русскоязычных детей. Вместо этого он задал риторический вопрос, действительно ли авторы подобных высказываний считают, что русские глупее других народов и не могут выучить какой-то язык.

Как уже писал портал Delfi, понедельник, 23 октября, возле здания Министерства образования и науки (МОН) состоится митинг против позиции президента Раймонда Вейониса, который 11 октября заявил, что постепенно школы должны перейти на обучение только на латышском языке. Митинг пройдет с 12 часов на перекрестке ул. Вальню и Смилшу у здания МОН.