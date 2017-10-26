Национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и Министерство образования и науки (МОН) планируют совместно разработать поправки к закону о переходе образования на латышский язык.

Такая договоренность была достигнута на встрече представителей партии с министром образования и науки Карлисом Шадурскисом, рассказал сопредседатель ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс. Он добавил, что по деталям еще предстоит договориться.

Шадурскис признал, что переговоры с ВЛ-ТБ/ДННЛ были конструктивными, и по отдельным вопросам мнения совпадают.

Шадурскис ранее заявил, что с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.