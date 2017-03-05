Шеф управления полиции также отрицает, что значительно превысил скорость. Хотя экипаж Дорожной полиции остановил водителя автомашины "Ford Mondeo", которая мчалась со скоростью более 130 км в час.
Маркитанс, в свою очередь, заявил, что ехал на служебном автомобиле, чтобы проверить пост Дорожной полиции. Упрекнув полицейских в неуважении, он сел в свою машину и уехал.
Как отмечают журналисты "Ничего личного", сам Маркитанс "путается в показаниях". Сперва он говорил, что ехал с допустимой скоростью, плюс минус пять км в час. Но, когда возник вопрос, почему сотрудники Дорожной полиции его остановили, Маркитанс стал настаивать на том, что проверял работу поста Дорожной полиции, хотя свои действия ни с кем не согласовывал, а на спидометр не смотрел.
Обстоятельство этого происшествия изучает Бюро внутреннего контроля Государственной полиции.