В январе текущего года на Бауском шоссе за превышение скоростного режима был остановлен начальник Управления Государственной полиции по Рижскому региону Гунтарс Маркитанс. Но административный протокол на месте составлен не был, так как Маркитанс заявил, что проверял, как сотрудники Дорожной полиции выполняют свои обязанности, говорится в передаче "Ничего личного" телеканала TV3.

Шеф управления полиции также отрицает, что значительно превысил скорость. Хотя экипаж Дорожной полиции остановил водителя автомашины "Ford Mondeo", которая мчалась со скоростью более 130 км в час.

Маркитанс, в свою очередь, заявил, что ехал на служебном автомобиле, чтобы проверить пост Дорожной полиции. Упрекнув полицейских в неуважении, он сел в свою машину и уехал.

Как отмечают журналисты "Ничего личного", сам Маркитанс "путается в показаниях". Сперва он говорил, что ехал с допустимой скоростью, плюс минус пять км в час. Но, когда возник вопрос, почему сотрудники Дорожной полиции его остановили, Маркитанс стал настаивать на том, что проверял работу поста Дорожной полиции, хотя свои действия ни с кем не согласовывал, а на спидометр не смотрел.

Обстоятельство этого происшествия изучает Бюро внутреннего контроля Государственной полиции.